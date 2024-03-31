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Diyarbakır'da muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Mehmet Sıddık Kaya, Ömer Yasin Ergin  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
Diyarbakır'da muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya - AA

Diyarbakır

Mahallede oy kullanma işlemi sürerken iki grup arasında muhtarlık seçimi ile ilgili başlayan tartışma, taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada, ilk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavga sırasında bölgeye sevk edilen ambulanslardan 2'si atılan taşlar nedeniyle hasar gördü.

Jandarma ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemi sürüyor

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