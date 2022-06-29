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Diyanetten kredi kartıyla kurban alımında faiz uyarısı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kurban kesmekle mükellef olanların kurbanlık hayvanı nakit alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabileceğini açıkladı.

Fırat Taşdemir   | 29.06.2022
Diyanetten kredi kartıyla kurban alımında faiz uyarısı

Ankara

Din İşleri Yüksek Kurulundan AA muhabirine yapılan açıklamada, maddi imkanı olanların ilahi rızayı kazanmak gayesiyle kurban olarak koyun, keçi, sığır, manda ve deve kesebileceği belirtildi.

Koyun ve keçinin sadece bir kişi adına, deve, sığır ve mandanın ise bir kişiden 7 kişiye kadar ortak kurban edilebileceği bildirildi. Açıklamada, "Ortakların tamamının niyetinin ibadet olması gerekir. Kurbanlıklar, mutlaka kurban kesim günleri içerisinde kesilmelidir. Kesim gerçekleştirilirken hem kurbanlık hayvanın hem de kesimi gerçekleştirenlerin zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alınması ve çevre temizliği gibi hususlara azami derecede dikkat edilmesi gerekir." bilgisi verildi.

Bir kurban hissesinin yalnızca bir kişi için olduğu hatırlatılan açıklamada, "Küçükbaş bir hayvana birden fazla kişinin ortak olması ya da büyükbaş bir kurbanlığa 7'den fazla kişinin hissedar olması caiz değildir." ifadesi kullanıldı.

Büyükbaş bir kurbanlığın hissedar sayısının mutlaka 3, 5, 7 gibi tekli sayılarda olması gerektiği anlayışının doğru olmadığı, bir büyükbaş hayvana 7 kişinin ortak olabildiği gibi 6 kişinin de ortak olabileceği kaydedildi.

"Kurban bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez"

Ortakların her birinin niyetinin Allah rızası için kurban kesmek olmasının kurbanın geçerli olması için yeterli olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Kurban bedelinin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir. Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir."


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