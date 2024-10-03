Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Filistin mesajı:
Erbaş, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkati çekerek "Bu soykırımın bir an önce bitmesi için bütün Müslümanların güçlerini birleştirmesi ve bu zulme 'dur' demesinin vaktinin geldiğini hatta geçmekte olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.
Kazakistan
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Diyanet İşleri ve Dini İdare Başkanları Konseyi 5. Toplantısı için geldiği Kazakistan’ın başkenti Astana’da gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kazakistan’daki temasları kapsamında düzenlenen toplantılar ile görüşmelerin önemli işbirliği çalışmalarına vesile olduğunu aktaran Erbaş, Kazakistan’da Diyanet İşleri Başkanlarıyla bir araya geldiklerini belirtti.
Erbaş, "Burada üniversitede bir konferans verdik. Bu konferansımızda hem öğrencilerimizle hem hocalarımızla bir araya geldik. Bugün de Türk Devletleri Teşkilatı Diyanet İşleri Başkanları olarak toplandık. İşbirliğine değiniyoruz. Bu vesileyle bütün Müslümanların şu an itibarıyla dünyada olmakta olan birtakım olaylara karşı dikkatlerini çekiyoruz." dedi.
Erbaş, dünyada 57 İslam ülkesi ve 2 milyara yakın Müslüman olduğunu ifade ederek, "Bütün Müslümanların birlik, beraberlik içerisinde hareket etmesini istiyoruz." diye konuştu.
Yaklaşık bir yıldır Gazze’de devam eden katliama dikkati çeken Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İşgalcilerin, zalimlerin soykırımını buradan yeniden lanetliyorum ve bu soykırımın bir an önce bitmesi Filistinlilerin, Filistinli Müslümanların özgürlüğüne kavuşması için bütün Müslümanların güçlerini birleştirmesi ve bu zulme, bu soykırıma dur demesinin vaktinin geldiğini hatta geçmekte olduğunu buradan yeniden ifade etmek istiyorum."
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