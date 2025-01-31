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Dünya

Serbest bırakılan Aksa Şehitleri Tugayı komutanı Zubeydi: "İsrail hapishaneleri ölüm ve işkencenin merkezi"

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası kapsamında serbest bırakılan Fetih Hareketinin askeri kanadı Aksa Şehitleri Tugayı'nın üst düzey komutanlarından Zekeriya ez-Zubeydi (49), İsrail hapishanelerini "ölüm ve işkence merkezleri" olarak niteledi.

Qais Omar Darwesh Omar, Mehmet Nuri Uçar  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Serbest bırakılan Aksa Şehitleri Tugayı komutanı Zubeydi: "İsrail hapishaneleri ölüm ve işkencenin merkezi" Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

Zubeydi'nin de aralarında bulunduğu 110 Filistinli esir, dün akşam Gazze Şeridi'ndeki İsrailli kadın asker Agam Berger, ikinci tur sonrası krize neden olan kadın asker Arbel Yehud ve 80 yaşındaki sivil esir Gadi Moses ile 5 Tayland vatandaşına karşılık serbest bırakıldı.

Zubeydi, İsrail'in Ofer Hapishanesi'nden serbest bırakılmasının ardından Ramallah Tıp Kompleksi'nde sağlık kontrolünden geçtiği sırada AA muhabirine konuştu.

Gazze'ye teşekkür

"Allah, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki şehitlere rahmet etsin, yaralılarına acil şifalar versin. Allah, işgalci İsrail'in zoruyla evlerinden ve yerlerinden edilen Gazze Şeridi'ndeki tüm halkımızı tez vakitte evlerine ve yerlerine kavuştursun." diyen Zubeydi, özgürleşmesine ve ailesine kavuşmasına vesile olan Gazze'ye teşekkür etti.

"Son ana kadar darbedildim"

Zubeydi, İsrail hapishanelerindeki duruma ilişkin şunları söyledi:

"İsrail hapishaneleri ölüm ve işkencenin merkezi. Tecrit edildim, işkence gördüm, darbedildim, hakaretlere uğradım. Bütün tutukluların durumu benim gibi. Son ana kadar darbedildim. Uluslararası Kızılhaç Komitesi otobüslerine binene kadar ellerimdeki kelepçeler dahi çıkarılmadı."

3 yıl boyunca tecrit edildi

Üç yıl boyunca tecrit edildiğini belirten Zubeydi, ilgili tüm kurumlara "İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinlilerin serbest bırakılması için müdahil olmaları" çağrısında bulundu.

Aksa Şehitleri Tugayı komutanından "birlik" vurgusu

Zubeydi ayrıca Gazze'nin artık yeniden inşa edilmeye ihtiyaç duyduğunu ve bunu başarmak ve halkı güvenli bir şekilde evlerine döndürmek için de Filistin halkının her kesiminin bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Gilboa Hapishanesi'nden kaçtıktan sonra tekrar yakalanmıştı

Zubeydi, 6 Eylül 2021'de, Filistinli 5 mahkumla birlikte İsrail'in yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçtıktan sonra tekrar yakalanmıştı.

İsrail tarafından 2019 yılında tutuklandığında hakkında herhangi bir hüküm verilmeyen Zubeydi, hapishaneden kaçtığı için 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İsrail, Zubeydi'nin ailesinden çok sayıda kişiyi öldürdü

Cenin Mülteci Kampı'nda doğan ve 7 kardeşi bulunan Zubeydi'nin annesi Samira ile erkek kardeşi Taha, 2002 yılında İsrail güçleri tarafından öldürüldü.

Zubeydi'nin Davut ismindeki oğlu ise 15 Mayıs'ta Cenin'de İsrail askerleriyle girdiği silahlı çatışmada aldığı yaralar sonucu Hayfa'daki Rambam Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Zubeydi'nin bir diğer oğlu Muhammed de İsrail'in Eylül 2024'te Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.

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Serbest bırakılan Aksa Şehitleri Tugayı komutanı Zubeydi: "İsrail hapishaneleri ölüm ve işkencenin merkezi"
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