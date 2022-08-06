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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

Esin Işık   | 06.08.2022
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarına ilişkin paylaşımda bulunan Erbaş, şunları kaydetti:

"İşgal devleti İsrail Gazze'de bir kez daha çocukları ve masum insanları hedef almaya başlamıştır. Hukuk ve ahlaktan yoksun bu işgalci zihniyet 'güvenlik politikası' adı altında zulümlerini tüm dünyanın gözü önünde sürdürmeye devam ediyor. Filistinli kardeşlerimizi hedef alan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah'ın, meleklerin ve tüm masumların laneti, zalimlerin üzerine olsun. Amin."



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