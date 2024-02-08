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Diyanet bu yıl fitre bedelini 130 lira olarak belirledi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl fitre miktarının 130 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
Diyanet bu yıl fitre bedelini 130 lira olarak belirledi

Ankara

Diyanet tarafından yapılan açıklamada, Kurul Başkanı Abdurrahman Haçkalı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2024 yılı ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi konusunun görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2024 yılı ramazan ayı için 130 lira olarak belirlenmiştir. Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir."

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