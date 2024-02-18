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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 72. yıl dönümünü kutladı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 72. yıl dönümünü kutladı.

Büşranur Koca  | 18.02.2024 - Güncelleme : 18.02.2024
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 72. yıl dönümünü kutladı

Ankara

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Dünyanın içinden geçmekte olduğu emsalsiz sınamalarla dolu bu olağanüstü dönemde, İttifak için eşsiz ve vazgeçilmez konumunu muhafaza eden ülkemizin NATO'ya üyeliğinin 72. yıl dönümünü kutluyoruz. Müttefikliğin temeli olan dayanışma ruhuyla uluslararası barış ve istikrarı desteklemeye, NATO’nun geleceğinde söz sahibi olmaya devam edeceğiz."

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