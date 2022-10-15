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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yla Ukrayna'daki savaşı görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Ukrayna'daki savaşa ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Muhammet Tarhan   | 15.10.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yla Ukrayna'daki savaşı görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede, Ukrayna'daki savaşla ilgili son gelişmeler ele alındı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ayrıca, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.

Öte yandan, Bakan Çavuşoğlu, İngiltere, Fransa, İspanya, Hollanda, Yunanistan, İsveç ve Polonya dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi ile Azerbaycan, Gürcistan ve Maldivler dışişleri bakanlarının Twitter'dan gönderdiği taziye ve dayanışma mesajlarına tek tek yanıt vererek, mevkidaşlarına teşekkür etti.

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