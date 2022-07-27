Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu-Bin Ferhan görüşmesinde ikili ilişkiler, Ukrayna’dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı ve başta İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere uluslararası platformlardaki iş birliği ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.