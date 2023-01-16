Dolar
18.79
Euro
20.33
Altın
1,913.36
ETH/USDT
1,558.10
BTC/USDT
21,083.00
BIST 100
5,207.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi'yle görüştü

Behlül Çetinkaya   | 16.01.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi'yle görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'le Ankara'da bir araya geldi.

Çavuşoğlu, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Pedersen’le görüştük. 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı'na, siyasi sürece ve Anayasa Komitesi'ne desteğimizi yineledik." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Boğazı'nda geçici olarak askıya alınan gemi trafiği açıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi'yle görüştü
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Yargıtaydaki YSK üyeliği seçiminde ilk 3 turda hiçbir üye salt çoğunluğu sağlayamadı
50-D'li araştırma görevlileri kamudaki sözleşmeli personelin kadro düzenlemesinden çıkartıldı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi'yle görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi'yle görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ruanda basını için makale yazdı

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğu ofisinin açılışına katıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı Al Sani'yle telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katarlı mevkidaşı Al Sani'yle telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet