Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi'yle görüştü
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'le Ankara'da bir araya geldi.
Çavuşoğlu, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Pedersen’le görüştük. 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı'na, siyasi sürece ve Anayasa Komitesi'ne desteğimizi yineledik." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.