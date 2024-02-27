Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya geldi.
Cenevre
Yıldız, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "BM İnsan Hakları Konseyi'nin 55. Oturumu kapsamındaki Yüksek Düzeyli Oturuma katılmak üzere Cenevre'deyiz." ifadesini kullandı.
Burada Pedersen ile bir araya geldiklerini kaydeden Yıldız, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.
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BM İnsan Hakları Konseyi’nin 55. Oturumu kapsamındaki Yüksek Düzeyli Oturuma katılmak üzere Cenevre’deyiz.— Ahmet Yıldız (@A_Yildiz_) February 27, 2024
Bu vesilesiyle biraraya geldiğim BM Suriye Özel Temsilcisi @UNEnvoySyria Geir Pedersen’le Suriye’deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk.
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We are in… pic.twitter.com/RcMjGDqAEt