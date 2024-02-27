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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya geldi.

Muhammet İkbal Arslan  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile görüştü

Cenevre

Yıldız, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "BM İnsan Hakları Konseyi'nin 55. Oturumu kapsamındaki Yüksek Düzeyli Oturuma katılmak üzere Cenevre'deyiz." ifadesini kullandı.

Burada Pedersen ile bir araya geldiklerini kaydeden Yıldız, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

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