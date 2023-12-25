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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "Yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağının açıklanması" iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bakan Şimşek, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını açıkladı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 25.12.2023 - Güncelleme : 25.12.2023
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "Yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağının açıklanması" iddiasına açıklama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın yayın organlarında yer alan iddianın manipülasyon içerdiği ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in basına kapalı bir toplantıda iş ve finans dünyası temsilcileri ile bir araya geldiği belirtilen paylaşımda, Şimşek'in konut kiralamalarında kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024'te sona erecek düzenlemeye ilişkin soru üzerine "düzenlemenin sona ermesine yakın yeniden gözden geçirileceğini" ifade ettiği aktarıldı.

Bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi konut kira artışlarındaki düzenlemeyle ilgili henüz bir karar alınmadığı vurgulanan paylaşımda, Bakan Şimşek'in kamuoyuna resmi bir açıklamasının bulunmadığı kaydedildi.


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