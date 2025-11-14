Dolar
Gündem

Derince Limanı'nda 1 ton 508 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'nin Derince Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 508 kilogram skunk ele geçirildiğini, 5 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Fatih Gökbulut  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Ankara

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Derince Limanı'nda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce Derince Limanı'nda uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Kocaeli, İstanbul ve Artvin il emniyet müdürlükleri narkotik suçlarla mücadele şubelerinin desteğiyle limanda gerçekleştirilen operasyonda, 1 ton 508 kilogram skunk ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, 5 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, operasyonda emeği geçenleri tebrik ederek, "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz." ifadesini kullandı.

