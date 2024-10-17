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Depremlerden etkilenen köy yerleşik alanlarında konutların yerinde dönüşümü için düzenleme Resmi Gazete'de

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerden etkilenen köy yerleşik alanlarına yönelik Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğindeki düzenlemeyle, konutların yerinde yeniden yapılmasına ilişkin kolaylık sağlandı.

Yıldız Nevin Kasım, Fatma Sevinç Çetin  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
Depremlerden etkilenen köy yerleşik alanlarında konutların yerinde dönüşümü için düzenleme Resmi Gazete'de

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, köy yerleşik alanlarında mevcut konutları yıkılan veya orta-ağır hasarlı olanlardan, yaşadıkları köylerinden ayrılmadan barınma amaçlı yapılarını yerinde dönüştürecek kişilerin parsel boyut ve geometrileri ile mevcut yapılaşma nedeniyle yaşadıkları sorunların çözümü için düzenleme yapıldı.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, belediye mücavir alan sınırları içinde veya dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve kırsal yerleşik alanlarda orta hasar ve üzeri hasarlı olarak tespit edilen barınma amaçlı konut yapılarının yerinde yeniden yapımında, parsellerin yol cepheleri dahil olmak üzere sınırlarında en az 1,50 metre, parsel içindeki binalar arasında ise en az 3 metre çekme mesafesi bırakılarak yapılaşmaya imkan tanındı.

Belirtilen çekme mesafelerinin sağlanamadığı durumlarda, parsel sınırları içinde kalmak kaydı ile yapıların afetten önceki durumuna göre çekme mesafelerinin ilgili idarece belirlenebilmesi yönünde yerel yönetimlere (belediyeler ve il özel idareleri) yetki verildi.

Bu parsellerde yapı sayısı sınırlaması depremler öncesi bina sayısını aşmamak kaydıyla serbest bırakıldı.

Yönetmelikle ayrıca köy ve kırsal yerleşik alanlar ve civarının tespiti yapılırken taşkın, heyelan, çığ ve kaya düşmesi gibi afet riski olanlar ile dere yatağı ve sıhhi-jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında sakınca bulunan alanların dışarıda bırakılması da sağlandı.

Söz konusu düzenlemeden yararlanılabilmesi için başvuruların, 31 Aralık 2026'ya kadar ilgili idarelere yapılması gerekiyor.

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