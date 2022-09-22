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Antalya'nın Kaş ilçesinde kumul ağaçlandırma sahasında tekrar başlayan yangına müdahale ediliyor.
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Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Samet Kıyak   | 22.09.2022
Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Samet Kıyak/AA

Denizli

Karşıyaka Mahallesi'ndeki Haydar Bağları mevkisinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmasına helikopterle destek sağlandı.

Alevler yerleşim yerlerine ulaşmadan yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmasına başlandı.

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