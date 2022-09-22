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Antalya'nın Kaş ilçesinde kumul ağaçlandırma sahasında tekrar başlayan yangına müdahale ediliyor.
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Ardahan'da sağanak etkili oldu

Ardahan'da akşama doğru başlayan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Günay Nuh   | 22.09.2022
Ardahan'da sağanak etkili oldu

Ardahan

Kent merkezinde ani ve şiddetli yağış dolayısıyla Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan sürücüler ile yolda yürüyen vatandaşlar, su birikintileri ve sağanak dolayısıyla zor anlar yaşadı.

Vatandaşların bazıları da binaların çatılarının altına girerek yağıştan korunmaya çalıştı.

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