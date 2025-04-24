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Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Denizli'de saat 03.30'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Semih Erdoğdu  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pamukkale olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 13,34 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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