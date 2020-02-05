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Bakanlar Albayrak ve Kurum deprem bölgesinde inceleme yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

Rauf Maltaş,Ahmet Kaplan,Suat ÖZTÜRK,İsmail Şen   | 05.02.2020
Bakanlar Albayrak ve Kurum deprem bölgesinde inceleme yaptı Fotoğraf: Rauf Maltaş/AA

Elazığ

Bakanlar Berat Albayrak ve Murat Kurum, beraberlerinde Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık ve Zülfü Demirbağ ile Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde izledi.

Esnafa başsağlığı dileyen, geçmiş olsun dileklerini ileten Albayrak ve Kurum, depremzedelerle görüştü, taleplerini dinledi.

Daha sonra Fethi Sekin Şehir Hastanesine geçen Albayrak ve Kurum, yaralıları ziyaret etti, durumları hakkında bilgi aldı.


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