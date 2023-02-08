Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 56 saat sonra bir kadın kurtarıldı
Diyarbakır'da depremde yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 56 saat sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı.
Diyarbakır
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı'nda enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerin çalışmaları sonucu enkaz altından, depremden yaklaşık 56 saat sonra Hediye Aslan kurtarıldı.
Yaralı olarak çıkarılan Aslan, serum takıldıktan sonra sedyeye alınarak enkaz üzerinden kepçeyle indirildi.
Aslan, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.