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Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 56 saat sonra bir kadın kurtarıldı

Diyarbakır'da depremde yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 56 saat sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı.

Ahmet Kaplan, Aziz Aslan   | 08.02.2023
Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 56 saat sonra bir kadın kurtarıldı Fotoğraf: Ahmet Kaplan/AA

Diyarbakır

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binalar arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı'nda enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerin çalışmaları sonucu enkaz altından, depremden yaklaşık 56 saat sonra Hediye Aslan kurtarıldı.

Yaralı olarak çıkarılan Aslan, serum takıldıktan sonra sedyeye alınarak enkaz üzerinden kepçeyle indirildi.

Aslan, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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