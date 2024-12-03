Deniz Kuvvetleri, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin komutasını üstlendi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 3 Aralık 2024 - 4 Temmuz 2025 tarihleri arasında NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin (SNMG2) komutasını üstlendi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetlerinin bu görevi 5'inci kez yürüteceği bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Aksaz Deniz Üs Komutanlığında 3 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen devir teslim töreni ile Kanada Deniz Kuvvetlerinden devralınan SNMG-2'ye Tuğamiral Halil İlker Avcı komuta edecektir ve TCG KEMALREİS fırkateynimiz, sancak gemisi olarak görev alacaktır."
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