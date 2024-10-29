Cumhuriyet'in 101. yılı tüm yurtta 'fener alayları' ile kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı yurt genelinde kortej yürüyüşleri ve fener alayları ile kutlandı.
Antalya’nın Kaş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi.
Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri kapsamında ilçenin girişinde D-400 Karayolu Büyük Kavşak yakınında toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.
Saat 19.23’te başlayan yürüyüş sırasında katılımcılar büyük bir Türk bayrağını da taşıdı.
Meydana ulaşan grup, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.
Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 101. yılını coşkuyla kutlayacaklarını belirterek “Bize bugünleri armağan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum.” dedi.
Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlik sonunda sanatçılar Özge Fışkın ve Soner Arıca konser verdi.
Antalya
Antalya'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Caddesi Varyant'ta düzenlenen fener alayı için Türk bayrağı, dövizler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını taşıyan binlerce kişi, Konyaaltı Beach Park girişinde bir araya geldi.
Cadde girişinde katılımcıların üst aramasını yapan polis, ara sokaklara da güvenlik şeridi çekti.
Yoğun katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlar meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Bu arada, bir grup motosikletli de 100. Yıl Bulvarı'nda Türk bayraklarıyla geçiş yaptı.
Isparta
Isparta'da Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Isparta Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, protokol üyeleriyle beraber ellerinde bayrak ve fenerlerle Valilik önüne yürüdü.
Burada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Programa, Isparta Valisi Abdullah Erin, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Program, Isparta Belediyesi mehter takımının gösterisinin ardından son buldu.
Trabzon
Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin'de fener alayı ve kabul törenleri organize edildi.
Trabzon'da düzenlenen fener alayına Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.
Kahramanmaraş Caddesi'nden başlayan ve Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın marşlarla eşlik ettiği yürüyüş, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda tamamlandı.
Ellerinde Türk bayrakları ve fenerler taşıyan topluluk, Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.
Vali Yıldırım, "101 yıldır nasıl ki Cumhuriyet'i el birliğiyle yaşatıyoruz, bundan sonra da yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise program kapsamında düzenlemeyi planladıkları konseri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı dolayısıyla iptal ettiklerini söyledi.
Terörü kınayan ve şehitlere rahmet dileyen Genç, "Ne yaparlarsa yapsınlar birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacaklar, bizleri bölemeyecekler. Türk milleti ceddinden, inancından ve medeniyetinden aldığı o ruhla beraber ilelebet burada var olmaya devam edecek." diye konuştu.
Kutlamalar kapsamında, Vali Yıldırım'ın ev sahipliğinde bir otelde kabul töreni yapıldı.
Törene, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, 3. Ordu Komutanlığı İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral İsmail Yayan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve davetliler katıldı.
Vali Yıldırım, Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu ve heyecanını yaşadıklarının altını çizdi.
Zorluklara ve imkansızlıklara rağmen büyük bir mücadele verildiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde necip milletimizin bağımsızlığına kavuşabilmek için kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle topyekun inanç ve kararlılıkla giriştiği Kurtuluş Savaşı, her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferdir. Milletimizin bağımsızlık konusundaki azim ve kararlılığı sayesinde kazanılan Kurtuluş Savaşımız, millet, vatan ve istiklal sevgisini milli irade kavramına dönüştüren, onurlu bir mücadeledir. 29 Ekim 1923 yılından itibaren geçen 101 yılda Türkiye Cumhuriyeti, büyüyen ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim, kültür ve diğer alanlardaki atılımları ve sağlam demokrasisiyle dünyanın yükselen güçlü ülkeleri arasındaki yerini almış ve çok önemli mesafeler kat etmiştir."
Müzik dinletisinin de yer aldığı program, Vali Yıldırım ve beraberindekiler tarafından pasta kesilmesiyle sona erdi.
Ordu
Ordu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kabul töreni düzenlendi.
Vali Muammer Erol, Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda davetlileri kabul etti.
Vali Erol, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Gökhan Kocaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Nurettin Korkmaz ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Selami Türkmen ile pasta kesti.
Programa, Başsavcı Hasan Uçak, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Baro Başkanı Birsen Uçar, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ve diğer ilgililer katıldı.
Altınordu ilçesinde de bando takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.
Giresun
Giresun'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.
Debboy mevkisinden başlayan yürüyüş, Atatürk Meydanı'nda tamamlandı.
Yürüyüşe, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Belediye Başkanı Fuat Köse, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Giresun Belediyesince düzenlenmesi planlanan eğlencenin de TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Rize
Rize'de Vali İhsan Selim Baydaş ev sahipliğinde kabul töreni düzenlendi.
Şehir merkezindeki bir otelde organize edilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Tebrikleri kabul ederek Cumhuriyet'in 101. yılını kutlayan Baydaş, daha sonra Belediye Başkanı Rahmi Metin ve İl Garnizon Komutan Vekili Albay Serkan Çolak ile pasta kesti.
Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı.
Artvin
Artvin'de fener alayı vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.
Ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Atapark Meydanı'nda toplanan grup, Milli İrade Meydanı'na yürüdü.
Vali Turan Ergün, memleketin sınırlarının cetvelle çizilmediğine dikkati çekerek, "Bu toprakların her karışında şehitlerimizin kanı var. 1071'de Malazgirt'te bizlere kapıları açılan Anadolu, ebedi Türk yurdu olarak kalacaktır. Bizden sonra çocuklarımız, torunlarımız Cumhuriyet'i daha büyük coşkuyla kutlayacaktır." dedi.
Ergün, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları vatan yapan şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını ifade ederek, "Ne Mutlu Türk'üm diyene. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti." diye konuştu.
Kutlamalar, daha sonra Vali Ergün ev sahipliğinde Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki kabul töreniyle tamamlandı.
Gümüşhane
Gümüşhane'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde fener alayı düzenlendi.
Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, ellerindeki bayraklar ve meşalelerle Atatürk Caddesi'ne kadar yürüdü.
Yürüyüş sonrasında, Vali Aydın Baruş ev sahipliğinde şehir merkezindeki bir otelde kabul töreni yapıldı.
Düzce
Düzce ve Zonguldak'ta, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.
Kent merkezindeki Anıt Meydan'da düzenlenen etkinlikte Düzce Belediyesi Bando ve Mehteran Takımı sahneye çıktı.
Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlar, bando ve mehteran takımının çaldığı marşlara eşlik etti.
Daha sonra vatandaşlara Cumhuriyet'in 101. yılına ithafen 101 dilek balonu dağıtıldı.
Gösterileri izleyen Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de dilek balonu uçurdu.
Zonguldak
Zonguldak'ta tren garı önünde başlayan fener alayında vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Valilik hizmet binasına kadar yürüdü.
Vatandaşlar, bando takımının çaldığı marşlara eşlik etti.
Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını ifade etti.
Karadeniz Ereğli ilçesinde de Bağlık Mahallesi'nde toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önüne bando eşliğinde yürüdü.
Burada toplanan vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, vatandaşların katılımının yüksek olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.
İskenderun
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Ellerinde Türk bayraklarıyla Şehit Pamir Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, bando eşliğinde Atatürk Anıt Alanı'na yürüdü.
Yürüyüş, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Sinop
Sinop'ta, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.
Valilik tarafından düzenlenen program kapsamında Türk bayrağı, dövizler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını taşıyan çok sayıda vatandaş, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.
Vatandaşlar, meşalelerle Sakarya ve Tuzcular caddeleri üzerinden Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü.
Yürüyüşe, Vali Mustafa Özarslan, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, diğer ilgililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kutlamalar kapsamında Boyabat ve Türkeli ilçelerinde de kaymakamlıklar tarafından fener alayları düzenlendi.
Şırnak
Şırnak'ta Valilik organizasyonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında Ömer Kabak Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Yürüyüşte, 101 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı.
Güzergah boyunca polis araçları siren çaldı, vatandaşlar ellerindeki bayraklarla korteje eşlik etti.
Etkinlikte binalara Atatürk, Türk bayrağı ve Cumhuriyet'in 101. yılı silueti yansıtıldı.
Programa, Şırnak Valisi Birol Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Vali Yardımcıları Hasan Hüseyin Alpaslan, Talha Altuntaş, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve kurum temsilcileri de katıldı.
Kars
Kars ve Ağrı'da, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Kars'ta, Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan fener alayına, Vali Ziya Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, askerler ile il protokolü katıldı.
Faikbey ve Atatürk caddeleri üzerinden komandoların da eşlik ettiği yürüyüşte, 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.
Meşaleli yürüyüş, marşlar eşliğinde Kars Kalesi eteklerinde sona erdi.
Halk oyunları ekibi gösteri sunarken, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri kaleden halatla inerek Türk bayrağı açtı.
Vali Polat, burada yaptığı konuşmada, gazi kentin kendisine yakışır şekilde bayramı coşku ve gururla kutladığını ifade ederek, "Öncelikle Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Bu devleti, milleti ve toprakları bize vatan kılan tüm ecdadımızı rahmetle anıyoruz. Bu devlet, bu millet, bu toprakların evladı, geçmişte olduğu gibi bugün de vatanına, toprağına sahip çıkacaktır." diye konuştu.
Kars Belediye Başkanı Senger de Cumhuriyet'in 101. yılını kutlayarak, katılımcılara teşekkür etti.
Ağrı
Ağrı'nın Hamur ilçesinde de fener alayı yapıldı.
Kaymakam Mehmet Nesip Mahir, Belediye Başkanı İsmet Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özmüş, ilçe protokolü ve öğrenciler ilçe girişinde bir araya geldi.
Katılımcılar Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüş yaptı.
Niğde
Niğde, Kırşehir ve Sivas'ta, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.
Niğde Valiliğince düzenlenen etkinlikte Derbent Kavşağı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
Burada, Niğde Belediyesi tarafından havai fişek gösterisi sunuldu.
Öte yandan Bor ilçesinde, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Kırşehir
Kırşehir Valiliği önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Cacabey Meydanı'na yürüdü.
Yürüyüş sırasında bazı esnaf ve evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar alkışlarla katılımcılara destek oldu.
Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren fener alayı sonrası, sanatçı Cemre Özdal ve Grup Yaşlı Amca konser verdi.
Sivas
Sivas Tren Garı önünde toplanan il protokolü ile vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Atatürk Kongre Müzesi önüne kadar yürüdü.
Yürüyüşe, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk Kongre Müzesi ile tarihi valilik binasında ışık gösterileri sunuldu.
Kocaeli
Kocaeli'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.
Kültür Tepesi'nde başlayan, bando takımının eşlik ettiği fener alayına, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Çevredeki vatandaşların da alkışlarla eşlik ettiği fener alayı, İzmit Anıtpark'ta sona erdi. Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Karamürsel ilçesinde de Kayacık Mahallesi'nde mehter takımı eşliğinde başlayan fener alayı, 4 Temmuz Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda tamamlandı.
Vatandaşlar, yürüyüşü şarkılar ve alkışlar eşliğinde yaptı.
Konya
Konya'da, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Valiliğin organizasyonuyla çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla Kılıçarslan Meydanı'nda toplandı.
Vatandaşlar, bando eşliğinde marşlarla, Anıt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na yürüdü.
Yürüyüş, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Vali İbrahim Akın, Cumhuriyet'in 101. yılına erişmenin gururunu yaşadıklarını belirterek katılanlara teşekkür etti.
Etkinliğe, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan da katıldı.
Çanakkale
Çanakkale, Bilecik ve Kütahya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.
Çanakkale Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayı için vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.
Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan vatandaşlar, Morabbin Parkı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.
Tevfikiye köy meydanında toplanan vatandaşlar ise meşaleler yakıp 101 metre uzunluğundaki Türk bayrağını açtı.
Marşlar söyleyip köyü dolaşan yüzlerce kişi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Yaklaşık 5 kilometre süren yürüyüş dronla da görüntülendi.
Tevfikiye Köyü Muhtarı Osman Kıran, AA muhabirine, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü nedeniyle farklı bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.
Bu bayramı 101 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile köyü fener alayı eşliğinde turlayarak kutladıklarını anlatan Kıran, "Çok güzel bir kutlama programı oldu. Katılanlara teşekkür ediyorum. Etkinliğimizde ayrıca Atatürk'ün sevdiği şarkıları da marşlarımızı da söyleyeceğiz. Nice 101 yıllara." dedi.
Bilecik
Bilecik'te Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.
Bilecik Valiliği ve Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen fener alayı için Türk bayrağı, dövizler ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını vatandaşlar bir araya geldi.
Yoğun katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlar meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlanan yürüyüşe Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, kurum müdürleri, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kütahya
Kütahya’da, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü nedeniyle fener alayı düzenlendi.
Kütahya Belediyesi önünde bir araya gelen protokol üyeleri ile vatandaşlar mehter takımı öncülüğünde, ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı’na kadar marşlar eşliğinde yürüdü.
Vali Musa Işın, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in, Kurtuluş Savaşı'nın en önemli meyvesi olduğunu söyledi.
Cumhuriyet'in 101'inci yılını kuruluşun ve kurtuluşun şehri, şehit ve şehitler diyarı Kütahya'da, ilk günkü gibi heyecan ve azimle kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Işın, şunları kaydetti:
“Türk milleti öyle sıradan bir millet değil. Kimse bizimle baş edemez. Altaylardan vuruşa vuruşa geldik, meydanlarda, ovalarda kim bizi yenebilir. Bizler birlik oldukça bizi kimse yenemeyecek. Hepimiz bu vatanın bölünmezliğinde, devletin tekliğinde ve milletin beraberliğinde birleşeceğiz. Bizim bundan başka bir çaremiz yok. Bu vatandan başka bir vatanımız yok. Burada doğduk, burada büyüdük, burada yaşıyoruz ve burada öleceğiz."
Ecdadın verdiği mücadele sonucunda bugün huzur içinde yaşandığını belirten Belediye Başkanı Eyip Kahveci de birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
Program, halk oyunları gösterisi ve marş dinletisiyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.