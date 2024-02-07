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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, doğum saatini CİMER'e soran vatandaşla ilgili paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Özellikle gençlerimizin son yıllarda CİMER'e yoğun bir ilgisinin olduğunu görüyoruz ve bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor." ifadesini kullandı.

Abdullah Sarica  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, doğum saatini CİMER'e soran vatandaşla ilgili paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir vatandaşın doğum saatini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) öğrendiğini belirttiği sosyal medya paylaşımıyla ilgili, "Özellikle gençlerimizin son yıllarda CİMER'e yoğun bir ilgisinin olduğunu görüyoruz ve bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

Altun, şarkıcı Murat Kekilli'nin sosyal medya hesabından "Allah razı olsun CİMER 23 yılın sonunda doğum saatimi öğrendim" şeklindeki bir paylaşımı alıntılayarak, "Ama bu CİMER de cidden fazla oluyor :) Yükselen burç hesaplamasına kadar yapacak neredeyse! Fahrettin Hocam?" mesajına yanıt verdi.

Kekilli'nin bu paylaşımını alıntılayan Altun, "Sevgili @kekillimurat kardeşim, özellikle gençlerimizin son yıllarda CİMER'e yoğun bir ilgisinin olduğunu görüyoruz ve bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Akıllarındaki her konuyu http://cimer.gov.tr aracılığıyla CİMER'e sorarak bizlerle sürekli iletişim halinde oluyorlar. Biz de elimizden geldiğince genç arkadaşlarımızın bilgi edinme taleplerini karşılamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


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