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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Çavuşoğlu hakkındaki habere tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, DW Türkçe'nin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkındaki haberine ilişkin, "Sadece yalan haber yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz." ifadesini kullandı.

Mümin Altaş   | 26.10.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Çavuşoğlu hakkındaki habere tepki

Ankara

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ilgili habere ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun, sözde haberi dün gece yalanladığını anımsatan Altun, şunları kaydetti:

"Buna rağmen bu yalanda ısrar ediyorsunuz. Amacınız, habercilik yapmak olsa bu sözde haberi geri çeker ve özür dilerdiniz. Sadece yalan haber yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz."

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