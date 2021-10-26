Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Çavuşoğlu hakkındaki habere tepki
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, DW Türkçe'nin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkındaki haberine ilişkin, "Sadece yalan haber yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz." ifadesini kullandı.
Ankara
Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ilgili habere ilişkin paylaşımda bulundu.
Dışişleri Bakanımız bu sözde haberi dün gece yalanladı.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 26, 2021
Buna rağmen bu yalanda ısrar ediyorsunuz.
Amacınız, habercilik yapmak olsa bu sözde haberi geri çeker ve özür dilerdiniz.
Sadece “yalan haber” yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz. pic.twitter.com/YbC8pUdV0T
Bakan Çavuşoğlu'nun, sözde haberi dün gece yalanladığını anımsatan Altun, şunları kaydetti:
"Buna rağmen bu yalanda ısrar ediyorsunuz. Amacınız, habercilik yapmak olsa bu sözde haberi geri çeker ve özür dilerdiniz. Sadece yalan haber yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.