Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Regaip Kandili mesajı
Regaip Kandili'ni sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kutlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Regaip Kandili'nin dünyanın dört bir yanında zorluklarla mücadele eden kardeşlerimiz için özgürlüğün ve huzurun habercisi olmasını dilerim" dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Regaip Kandili'ni kutladı.
Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili’ne erişmenin huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek gecenin, ülkemiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) January 2, 2025
Regaip Kandili’nin; Filistin başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında… pic.twitter.com/GXOIvJav3T
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'ne erişmenin huzurunu yaşadıklarını belirtti.
Yılmaz, şunları kaydetti:
"Bu mübarek gecenin, ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Regaip Kandili'nin, Filistin başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında zorluklarla mücadele eden kardeşlerimiz için özgürlüğün, huzurun ve sükunun habercisi olmasını dilerim. Regaip Kandilimiz mübarek olsun."
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