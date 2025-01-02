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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Regaip Kandili mesajı

Regaip Kandili'ni sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kutlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Regaip Kandili'nin dünyanın dört bir yanında zorluklarla mücadele eden kardeşlerimiz için özgürlüğün ve huzurun habercisi olmasını dilerim" dedi.

Fatma Sevinç Çetin  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Regaip Kandili mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Regaip Kandili'ni kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili'ne erişmenin huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu mübarek gecenin, ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Regaip Kandili'nin, Filistin başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında zorluklarla mücadele eden kardeşlerimiz için özgürlüğün, huzurun ve sükunun habercisi olmasını dilerim. Regaip Kandilimiz mübarek olsun."


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