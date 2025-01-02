Dolar
35.31
Euro
36.46
Altın
2,646.33
ETH/USDT
3,473.00
BTC/USDT
96,700.00
BIST 100
9,899.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini devam ettirdi.

İbrahim Yaldız, Sabri Yıldırım  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Çocuklarına kavuşma ümidiyle DEM Parti İl Başkanlığı önünde eylem yapan Muşlu aileler, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Eyleme katılan Ayten Koçhan, 9 yıl önce çocuğunun kaçırıldığını söyledi.

O günden bu yana oğlundan haber alamadığını ifade eden Koçhan, şöyle konuştu:

"Çocuğumu DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan istiyorum. Çocuğumu versinler, yeter artık. Daha kaçacak yeriniz kalmadı yavrum. Gelin teslim olun, yolunuz yol değil. Artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Oğlum, Ersin, gel teslim ol. Bir bayrağımız var. Onlar sizi kullanıyorlar. Bu bizim davamız değil. Herkesin yeni yılını kutluyorum. İnşallah yeni yılda çocuklarımıza kavuşuruz. Onların yolunu gözlüyoruz."

Anne Gülbahar Teker ise eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirterek, "20 yıl da olsa buradan gitmeyeceğim. Onlardan korkmuyorum. Çocuklarımızı getirip teslim etsinler. PKK'a bizden ne istiyor? Bize çocuklarımızı versinler. Yaz kış demenden burada bekleyeceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail, Lübnan'ın güneyinde ilk kez karadan saldırdığı beldede bir evi bombaladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Regaip Kandili mesajı
Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
Adalet Bakanı Tunç: Yargı sistemini daha da ileriye taşımak için adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz
Son bir haftada 49 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Muş'ta şeker pancarı alımında "rekor"a ulaşıldı

Diyarbakır annelerinin yeni yıldan tek dileği evlatlarına kavuşmak

Muş'ta yüksek kesimdeki köyler karla kaplandı

Muş'ta yüksek kesimdeki köyler karla kaplandı
Ekonomi yönetimi gündeme ilişkin soruları yanıtladı

Ekonomi yönetimi gündeme ilişkin soruları yanıtladı
Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet