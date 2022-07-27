Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fırat Kalkanı ve Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Fırat Kalkanı Harekatı ve Pençe-Yıldırım Harekatı operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Mevlüt Yoğurtcu, Mert Otal ve Cüneyt Taşyürek'e Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.