Dolar
15.82
Euro
16.71
Altın
1,841.30
ETH/USDT
1,975.00
BTC/USDT
29,658.00
BIST 100
2,393.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Tütün İskelesi'nde düzenlenen törende konuşuyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Üstel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Meclisinde güvenoyu alan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin Başbakanı Ünal Üstel'i arayarak tebrik etti.

Abdullah Yasin Güler   | 19.05.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Üstel ile telefonda görüştü

Ankara

Görüşmede, Türkiye'nin, dün olduğu gibi bugün de KKTC ve Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunun altını çizen Oktay, Türkiye'nin KKTC'nin barış, kardeşlik, refah ve istikrarından yana taraf olduğunu dile getirdi.

Üstel ise en kısa sürede Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini belirtti.

Kendilerini Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyacaklarını ifade eden Oktay, UBP-DP-YDP koalisyonunda kurulan yeni hükümete başarılar diledi.








Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, Çinli firmanın tek dozluk Kovid-19 aşısı Convidecia'nın acil kullanımını onayladı
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 80 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Japonya, Kovid-19 tedbirleri kapsamında turistlerin ülkeye giriş sınırlamasını gevşetiyor
Türkiye'de 1443 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti
Avrupa İlaç Kurumu, Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş için takviye başvurusunu değerlendiriyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Üstel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Üstel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ABD Kongresini sağduyuya davet ediyorum

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kültürümüzde, başka hiçbir yerde rastlayamayacağınız 'vakıf insanı' kavramı vardır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kültürümüzde, başka hiçbir yerde rastlayamayacağınız 'vakıf insanı' kavramı vardır