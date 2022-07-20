Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Abdülhamid Han sondaj gemimiz önümüzdeki ay Akdeniz'de faaliyetlerine başlayacak

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Abdülhamid Han sondaj gemimizin önümüzdeki ay faaliyetlerine başlaması planlanmakta

Abdullah Yasin Güler   | 20.07.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Abdülhamid Han sondaj gemimizin önümüzdeki ay faaliyetlerine başlaması planlanmakta Fotoğraf: Berke Bayur / AA

Lefkoşa

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Abdülhamid Han sondaj gemimizin önümüzdeki ay Akdeniz'de faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır." dedi.

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