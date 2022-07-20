Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Abdülhamid Han sondaj gemimiz önümüzdeki ay Akdeniz'de faaliyetlerine başlayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Abdülhamid Han sondaj gemimizin önümüzdeki ay faaliyetlerine başlaması planlanmakta
Lefkoşa
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Abdülhamid Han sondaj gemimizin önümüzdeki ay Akdeniz'de faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır." dedi.
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