Dolar
19.43
Euro
21.32
Altın
1,996.94
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,891.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kullandığı Togg'dan araç içi görüntüler paylaşıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Gemlik'te kullandığı yerli otomobil Togg'dan araç içi görüntüler yayınlandı.

Ferdi Türkten  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kullandığı Togg'dan araç içi görüntüler paylaşıldı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni için Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg Teknoloji Kampüsü'ne yerli otomobil Togg'u kullanarak geldi.


Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile oğlu Bilal Erdoğan eşlik etti.

Yol boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, aracın üzerine karanfiller attı.

Erdoğan'ı Togg'u kullanırken görüntülemek isteyenler yoğunluğa neden olurken, kalabalık nedeniyle araç zaman zaman ilerlemekte zorlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol boyunca sevgi gösterisinde bulunanlara el sallayarak karşılık verdi. Bazı pankartları okuyan Erdoğan, "Son gaz devam ama Togg elektrikli" yazılı pankarta, "Bu millet ne zeki" yorumunu yaptı.

Ardından pankartı yazan gençle konuşan Erdoğan, "Sen bu zekayı nereden buldun?" diye sordu. Genç, "Allah'ın izniyle okuyoruz, yapacağız Başkanım." yanıtını verdi. Gencin Yozgatlı olduğunu öğrenen Erdoğan, "Belli oluyor." ifadesini kullandı. Gencin Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuduğunu belirtmesi üzerine de Erdoğan, "Aferin" dedi. Erdoğan, gencin "Bir isteğiniz var mı?" sorusuna "Çok çalış." karşılığını verdi.

Mustafa Varank'ın "Oy kullanıyor musun?" sorusu üzerine de genç, "Maalesef ama gönlümüz sizinle." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SSB, Hürjet'in bugün gerçekleşen ilk uçuşuna ilişkin detayları paylaştı
İstanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları kuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kullandığı Togg'dan araç içi görüntüler paylaşıldı
Van sınırında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı yarın açılıyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kullandığı Togg'dan araç içi görüntüler paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kullandığı Togg'dan araç içi görüntüler paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde inşa süreci başlatılan konut sayısı 113 bini buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Valiliğini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay, 0,99 oran ile kredi kullandırılacak
ÖTV muafiyeti ticari taşımacılık yapan esnaf ve sanatkarları memnun etti

ÖTV muafiyeti ticari taşımacılık yapan esnaf ve sanatkarları memnun etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet