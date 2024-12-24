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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni asgari ücrete ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olduğunu belirterek, ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni asgari ücrete ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 yılında asgari ücret yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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