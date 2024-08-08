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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Astsubay Çavuş Alp'in ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in ailesine taziye dileklerini iletti.

Zafer Fatih Beyaz  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Astsubay Çavuş Alp'in ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileğinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Astsubay Çavuş Alp'in ailesine başsağlığı mesajı
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