Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Kenan Işık için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden sanatçı Kenan Işık'a rahmet diledi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.
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Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 29, 2024
Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum.
Mekânı cennet olsun.