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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Kenan Işık için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden sanatçı Kenan Işık'a rahmet diledi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Kenan Işık için taziye mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci Kenan Işık Beyefendi'nin vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Kenan Işık'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, tüm sanat ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

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