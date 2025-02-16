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"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı için Adıyaman'da cenaze töreni düzenleniyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kahtalı Mıçe" için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Aslan'ın vefatından dolayı taziye mesajı yayımladı.

Mikail Bıyıklı  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kahtalı Mıçe" için başsağlığı mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk müziğimizin usta isimlerinden, türküleriyle Anadolu'muzun ezgilerini en güzel şekilde yansıtan değerli sanatçımız Kahtalı Mıçe Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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