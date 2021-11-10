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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı Kazımi'ye geçmiş olsun mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazımi'nin evine yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti, terörle devam eden mücadelenizde size olan güçlü desteğini devam ettirmekte kararlıdır." ifadesini kullandı.

Enes Kaplan   | 10.11.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı Kazımi'ye geçmiş olsun mektubu

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye bir mektup gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Başbakan, Aziz Kardeşim" ifadesiyle başladığı mektubunda, şunları kaydetti:

"Bağdat'taki konutunuza yapılan terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu alçakça saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti, terörle devam eden mücadelenizde size olan güçlü desteğini devam ettirmekte kararlıdır. Bu haklı mücadelenizde her zaman komşumuz Irak'ın yanında olacağımızı da bir kez daha tekrarlıyorum. En kalbi geçmiş olsun dileklerimi iletirken, zatıalilerinin sağlık ve mutluluğu ile dost ve kardeş Irak halkının esenlik ve refahı için en iyi temennilerimi yineliyorum."


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