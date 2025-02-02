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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etem Çalışkan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diledi.

Koray Taşdemir  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etem Çalışkan için taziye mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Dün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kaligrafi sanatının usta ismi Etem Çalışkan'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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