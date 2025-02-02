Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etem Çalışkan için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diledi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Dün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kaligrafi sanatının usta ismi Etem Çalışkan'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
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Dün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kaligrafi sanatının usta ismi Etem Çalışkan’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 2, 2025