Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi'ni canıgönülden tebrik ediyor, Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi’ni canıgönülden tebrik ediyor, Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. pic.twitter.com/17pFWpHudr— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 17, 2022