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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Berat Gecesi'ni tebrik etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 17.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi'ni canıgönülden tebrik ediyor, Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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