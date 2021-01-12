Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.
Çankaya Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.
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