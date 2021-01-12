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Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 12.01.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.

Çankaya Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.


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