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Şişli'de İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesine ilişkin tutuklanan İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Mohammad Reza Nasırzadeh N.'nin, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmasına ilişkin görüntülere ulaşıldı.
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan'ın ailelerine taziye dileklerini iletti.

Ahmet Sertan Usul   | 12.02.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı diledi

Ankara

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Coşkun, Güler ve Turhan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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