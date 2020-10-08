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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına cevap: Siyaseten eğilip bükülmek kitabımızda yoktur

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Siyaseten eğilip bükülmek bizim kitabımızda yoktur. Cumhurbaşkanımız hakkında böyle konuşanlar aynaya baksın." ifadesini kullandı.

Mümin Altaş   | 08.10.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına cevap: Siyaseten eğilip bükülmek kitabımızda yoktur Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak/AA

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınadıklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına karşı siyasi husumet içinde olduğunu kaydeden Çelik, "Türkiye karşıtı bir siyasettir bu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın yurt dışında yabancı bir liderin önünde eğildiği iddiasıyla son derece yakışıksız bir beyanat verdi. Görüntünün tamamını milletimizin takdirlerine sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanlığına yapılan bu iftiranın artık husumetin beyanı olduğuna dikkati çeken Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun yaptığı muhalefet değildir. Türkiye Cumhuriyeti’ni küçük düşürmek için yalan üretmektir. Siyasi tarihimizde daha önce görülmemiş, kendi devletini küçük düşürme gayreti içinde olan bir yalan siyaseti görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen heyetler arası görüşmeye ilişkin Türk heyetinin not tutmadığına dair aslı olmayan bir iddiada bulunduğunu, bunun yalan olduğunun ispatlandığını anımsattı.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Maalesef CHP'nin yalan siyaseti, siyasi hafızayı anlık fotoğraf karelerine indirgeyen bir tükenmişliktir. 3 saniye öncesi ile sonrasını bir arada görme kapasitesine sahip değildir. Ancak yabancı devletlerin yapacağı türden kara propoganda yöntemleri bunlar. CHP yönetimi, parti içi rekabeti dahi yalan üzerinden yönetmeye çalıştı. 'Beştepe'ye giden CHP'li' tezgahının kaynağı da CHP Genel Merkezi çıktı, yalanı tezgahlayan isimler CHP kongresinde yerlerini korudu. Kılıçdaroğlu, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve Libya'da Türkiye'nin statükoya eğilmesini isterken Cumhurbaşkanımız dimdik durdu. Siyaseten eğilip bükülmek bizim kitabımızda yoktur. Cumhurbaşkanımız hakkında böyle konuşanlar aynaya baksın. Neticede CHP yönetiminin, yalandan medet uman siyaset anlayışı gün geçtikçe farklı örneklerle karşımıza çıkmaktadır. Bu siyaset anlayışı zavallılıktır."

Çelik, Erdoğan'ın, millet adına devletin hak ve menfaatlerini temsil ettiğini ve koruduğunu, eğilmez ve bükülmez Türkiye siyasetini dirayetle yönettiğini, içerde Kılıçdaroğlu'nun ürettiği husumet ve yalan siyasetlerine rağmen, duruşunun dimdik ayakta olduğunu vurguladı.

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