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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül darbesinin 44. yılına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin bir daha asla 12 Eylül, 27 Mayıs, 28 Şubat ve 15 Temmuz vari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül darbesinin 44. yılına ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin bir daha asla 12 Eylül, 27 Mayıs, 28 Şubat ve 15 Temmuz vari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yüz binlerce insanın gözaltına alındığı, binlercesinin idamla yargılandığı, hemen her ailenin yaşanan acılardan nasibini aldığı, demokrasinin askıya alındığı 12 Eylül Askeri Darbesi'ni aradan geçen 44 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız. Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin bir daha asla 12 Eylül, 27 Mayıs, 28 Şubat ve 15 Temmuz vari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül darbesinin 44. yılına ilişkin paylaşım

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