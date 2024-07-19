Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıldız Sarayı'nın yeniden ihyasıyla İstanbulumuzun cazibesi daha da artacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı'nın açılış töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıldız Sarayı'nın yeniden ihyasıyla birlikte İstanbulumuzun tarihi, kültürel ve turistik cazibesinin daha da artacağına inanıyorum. Bugünden itibaren halkımıza açtığımız bu mekanı, önümüzdeki ayın sonuna kadar, bu ay dahil, ücretsiz olarak ziyarete açmış olacağız." dedi.
Erdoğan, "Lafa gelince Atatürk konusunda mangalda kül bırakmayanların çürümeye terk ettiği Savarona yatına sahip çıkan yine biz olduk. Birileri Cumhuriyetin arkasına saklanıp Osmanlı karşıtlığı yaparken, biz hiçbir zaman ayrım gözetmeden tarihimizin tüm dönemlerini kucakladık." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.