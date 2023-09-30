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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah merasimine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeğeni Usame Erdoğan'ın nikah merasimine katıldı.

İrem Demir  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeğeninin nikah merasimine katıldı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte, kardeşi Mustafa Erdoğan'ın oğlu Usame Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'ndeki mutlu gününe şahitlik etti.

Çifti tebrik eden Erdoğan, nikah cüzdanını gelin Esma Saruhan'a verdi.

Törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş da yer aldı.

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