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Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde görevli doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı.

Mesut Varol  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı

Van

Hastanenin acil servisinde görev yapan ortopedi asistanı doktor Halil İbrahim Ulusal'a yönelik dünkü saldırıyla ilgili gözaltına alınan R.E. ve M.E, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, 2 şüpheliyi, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı nitelikli kasten yaralama" suçundan tutukladı.

Saldırıda yaralanan ve bir omzunda kırık, diğer omzunda ise çıkık tespit edilen doktorun durumunun iyi olduğu ve normal servise alındığı öğrenildi.

Olay

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde görevli ortopedi asistanı doktor Halil İbrahim Ulusal, dün travma odasında müdahale ettiği hastanın yakınlarının saldırısına uğramıştı.

Hastanedeki güvenlik görevlilerinin araya girdiği saldırının ardından 2 kişi, polisler tarafından yakalanmıştı.

Aldığı darbelerle yaralanan ve kontrollerinde bir omzunun kırıldığı, diğer omzunda ise çıkık olduğu tespit edilen Ulusal, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

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