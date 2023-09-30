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Ardahan'da Kısır Dağı'na kar yağdı

Günay Nuh  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
Ardahan'da Kısır Dağı'na kar yağdı

Ardahan

Ardahan'da mevsimin ilk karı Kısır Dağı'na yağdı.

Kentte gün içinde etkili olan sağanak ve dolu, akşama doğru yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Mevsimin ilk kar yağışı, 3 bin 197 rakımlı Kısır Dağı ve çevresinde etkili oldu.

Kar, Çıldır ilçesine bağlı Gölebakan köyü bölgesinde de etkisini gösterdi.

Sağanak, kent merkezinde aralıklarla etkisini gösteriyor.

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