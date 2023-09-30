Sağanak bazı illerde hayatı olumsuz etkiledi
Türkiye'nin bazı illerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Ankara
Eskişehir'de kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
- İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkisini gösteriyor
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki'den yağış uyarısı
Dolu ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan kent sakinleri, sığınacak yer aradı. Bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı. Sürücüler sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı.
Yağış dolayısıyla kentin birçok noktasında hasarlı trafik kazaları oldu. Çevre yolundaki Kartal Alt Geçidi'nde su birikintisi nedeniyle araç yoğunluğu oluştu, bazı sürücüler ilerlemekte zorlandı. Karayolları ekipleri, alt geçitte biriken su birikintisinin tahliyesi için çalışma başlattı.
Yol çalışması nedeniyle trafiğe kapalı olan Emek Mahallesi'ndeki Ziya Gökalp Bulvarı'nda 2 aydınlatma direği, yağış sebebiyle devrildi.
Belediye ve trafik ekipleri, yaşanan aksaklıkların giderilmesi için kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.
Yozgat
Kent merkezinde yaklaşık bir saat etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Cemil Çiçek Bulvarı'nda sürücüler, Çemsan mevkisindeki mazgalların tıkanmasıyla oluşan su birikintisinden dolayı ilerlemekte zorlandı, bazı araçlar yolda kaldı. Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açarak biriken suyu tahliye etti.
Kent merkezinden Çorum istikameti Sungurlu Kavşağı yakınında ise yamaçtan koparak yola düşen kaya parçaları trafiği aksattı.
Tekirdağ
Tekirdağ'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde aniden başlayan sağanak nedeniyle Hükümet Caddesi, Sanayi Caddesi ve bazı yollarda su birikintileri oluştu, araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlandı.
Belediye ekipleri, su birikintisi olan yollarda temizlik çalışması yaptı.
Hatay
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
İlçe merkezinde öğle saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
İskenderun ilçe merkezinde de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Sakarya, Bolu ve Düzce
Sakarya'da belli noktalarda yaklaşık 1 saat etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye ekipleri, temizlik çalışmaları yaptı.
Bolu Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan pazarda vatandaşlar ve esnaf kuvvetli yağıştan olumsuz etkilendi.
Düzce'de de aralıklarla etkili olan sağanak, D-100 kara yolu Mergiç mevkisindeki alt geçitte ulaşımda aksamalara neden oldu.
Geçidin tamamını kaplayan su, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince tahliye edildikten sonra ulaşım normale döndü.
Sağanak, Küçük Sanayi Sitesi esnafını da olumsuz etkiledi. Oluşan su birikintileri bazı iş yerlerinin içine kadar ulaştı.