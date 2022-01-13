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Cumhurbaşkanı Erdoğan vefat eden Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Pinto'nun oğluna taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto'nun vefatı dolayısıyla oğlu Benjamin Pinto'yu arayarak taziyelerini iletti.

Zafer Fatih Beyaz   | 13.01.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan vefat eden Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Pinto'nun oğluna taziyelerini iletti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto'nun vefatı dolayısıyla oğlu Benjamin Pinto'yu arayarak başsağlığı diledi.

Erdoğan, ayrıca, Türkiye Hahambaşı İsak Haleva ile Türk Yahudi Toplumu Başkanları Erol Kohen ve İshak İbrahimzadeh'e taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Sayın Bensiyon Pinto'nun vefatından derin bir üzüntü duydum. Sayın Bensiyon Pinto, yüzyıllardır barış ve kardeşlik içinde yaşayan milletimizin bir ferdi olarak, üstlendiği tüm görevlerde ülkemizin birliğine, beraberliğine ve toplumsal zenginliğimize çok kıymetli katkılarda bulunmuştur. Sayın Bensiyon Pinto'nun vefatı dolayısıyla Yahudi cemaatine, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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