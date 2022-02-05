Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19 testleri pozitif çıktı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022
Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.
"Tayyip Beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, pozitif çıkan Kovid-19 testiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak paylaştığı mesajında, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip Beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.
Anca beraber, kanca beraber 😊— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 5, 2022
İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz. https://t.co/XGeBAXnMhl
Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumlarının çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi olduğunu bildirdi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum."
Geçmiş olsun mesajları
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanı'mızı aradım. Kendilerine ve eşi saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Cenabıhakk'tan kendilerine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın testinin pozitif çıktığına ilişkin sosyal medyadan yayımladığı mesajını alıntılayarak "Sayın Cumhurbaşkanım çok geçmiş olsun. Dualarımız sizinle. Size ve kıymetli eşinize Rabb'imden acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Size ve eşiniz Saygıdeğer Hanımefendi'ye acil şifalar diliyorum. Milletimizin duaları sizinle." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası sosyal medyada kendisine ve eşine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nın ilk gün çalışmalarının sonunda gazetecilere açıklamada bulundu. Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisinin açıklamalarını yapmış olduğumuz toplantı esnasında aldık. Cenabıallah'ın şifalar vermesini temenni ediyorum. Biraz sonra da kendilerini arayacağım inşallah. Geçmiş olsun dileklerimizi ileteceğim parti olarak." dedi.
Alınan bilgiye göre açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Bahçeli, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifa dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası kendisini arayarak "geçmiş olsun" dileğinde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum." paylaşımına yaptı.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mıza ve eşleri Hanımefendi'ye ailece ve camiamız adına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kısa zamanda hastalığı atlatmaları için duamızla Yüce Allah’tan acil şifalar niyaz ederim." mesajını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mustafa Bey, dualarınız ve iyi temennileriniz için teşekkürlerimi sunuyor, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun." ifadelerine yer verdi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de Erdoğan çiftine geçmiş olsun dileklerini iletti.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında bugün Zonguldak'a gelmeyi planladığını aktararak, şunları kaydetti:
"Dün akşam Kovid-19 olduğunun anlaşılması üzerine bizi görevlendirdi. Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir, bakanlarımız, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız olarak daha önce planlanan buradaki Kilimli-Zonguldak tünellerini, kavşaklarını ve diğer birçok 84 eserin açılışını gerçekleştirdik. Kendisiyle de bu sabah görüştüm. Kovid-19 olunca herkese karantina var. Cumhurbaşkanı bundan muaf değil. Dolayısıyla bu süreci evinde Hanımefendiyle beraber geçirecekler. Sağlık durumu gayet iyi, bir sıkıntı yok. Gelmiş geçmiş olsun diyoruz. Bu bela da inşallah memleketimizin, milletimizin başından tüm dünyanın başından tez zamanda defolur. Böylece normal hayata dönmüş oluruz."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mesajında "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve değerli Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şifa dileklerimiz ve dualarımızla…" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımında, "Rabb'im tez zamanda şifa versin, sizi başımızdan eksik etmesin Sayın Cumhurbaşkanım. Allah'ın izniyle birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de birkaç güne alt edeceksiniz. Bu milletin bu ümmetin duaları sizinle." ifadelerine yer vererek, Emine Erdoğan'a da ayrıca geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da "Dualarımız sizinle efendim" paylaşımıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Zelenskiy'e teşekkür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisine "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'nin sosyal medya paylaşımına cevap verdiği mesajında, "Kıymetli dostum, bu güzel mesajınız için şahsım ve eşim adına en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere, ailenize ve Ukrayna halkına selamlarımı iletiyorum." ifadelerine yer verdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın testinin pozitif çıktığına ilişkin sosyal medyadan yayımladığı mesajını alıntılayarak, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan’ın Kovid-19 test sonuçlarının pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Şahsım ve halkım adına geçmiş olsun dileklerimi iletir, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını dilerim." ifadelerini kullandı.
KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, şunları kaydetti:
"Zatıalinizin ve kıymetli eşiniz Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Kovid-19 test sonuçlarınızın pozitif çıkmış olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Üç yıldır hayatımızın akışını durağanlaştıran bu hastalığı hafif belirtilerle geçiriyor olmanız tek teselli olmakla birlikte zatıalinize ve kıymetli hanımefendiye acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en içten dualarımı gönderiyorum. En derin sevgi ve saygılarımla."
Spor federasyonları ve kulüpleri, Erdoğan çifti için geçmiş olsun mesajları yayımladı
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesindeki mesajda, "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Cumhurbaşkanı'mız ve değerli eşinin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşi Sayın Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da sosyal medya hesabından Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan için geçmiş olsun dileklerini paylaştı.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Spor kulüpleri
Beşiktaş Kulübünden paylaşılan mesajda, "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz." denildi.
Fenerbahçe Kulübünüm sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Kovid-19 PCR testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanı'mız, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyemiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce eski sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray Kulübünün Twitter hesabında yer alan mesajda, şunlar kaydedildi:
"Kovid-19 PCR testleri pozitif çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabındaki mesajda, "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Birçok federasyon, kulüp ve spor camiasından kişiler, Erdoğan çiftine geçmiş olsun dileklerinin yer aldığı mesajlar paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.