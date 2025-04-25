Dolar
38.42
Euro
43.68
Altın
3,302.66
ETH/USDT
1,774.00
BTC/USDT
93,737.00
BIST 100
9,473.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milletinin fedakarlığı, cesareti ve azmi 'Çanakkale Ruhu'nu bizlere emanet etmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk milletinin fedakarlığı, cesareti ve azmi 'Çanakkale Ruhu'nu bizlere emanet etmiştir. Miras bıraktıkları bu mukaddes emanete sahip çıkarak gelecek nesillere de bu ruhu aşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Zeynep Rakipoğlu  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milletinin fedakarlığı, cesareti ve azmi 'Çanakkale Ruhu'nu bizlere emanet etmiştir

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çanakkale'de mukaddesatlarını, vatanlarını, şereflerini savunan şehitleri, gazileri ve bütün kahramanları Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümünde rahmetle yad ettiğini belirten Erdoğan, mesajında, "Türk milletinin fedakarlığı, cesareti ve azmi 'Çanakkale Ruhu'nu bizlere emanet etmiştir. Miras bıraktıkları bu mukaddes emanete sahip çıkarak, ecdadımıza layık olacak, 'Çanakkale Ruhu'nu her şart altında canlı tutacak ve gelecek nesillere de bu ruhu aşılayacağız." ifadelerine yer verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Erdoğan, en zor şartlarda bile seferberlik halinde kenetlenen milletin, vatanı ve bayrağı için canı pahasına hiçbir işgale geçit vermeyeceğini dün olduğu gibi bugün de ortaya koyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeni nesillere düşen görev, kanla, canla, azimle, cesaretle taşa, toprağa, denize Çanakkale'de kazınan istiklal ve istikbal mesajına sahip çıkmaktır. Türkiye Yüzyılı ile gayemiz, Çanakkale'de yedi düvele meydan okuyan, dönemin en modern ordularını dize getiren, tarihin akışını değiştiren ecdadımıza layık olabilmektir. Tüm zorluklara ve sıkıntılara rağmen, savaşın, terörün, şiddetin yerine barışı, huzuru ve insani değerleri ikame edene kadar bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Çanakkale kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milletinin fedakarlığı, cesareti ve azmi 'Çanakkale Ruhu'nu bizlere emanet etmiştir
İBB iştiraki Metro İstanbul işçileri, grev kararı aldı
İmamoğlu ve İBB'deki yolsuzluk şüphelilerinin toplantı yaptığı oteldeki kameraların bantlandığı ortaya çıktı
"Narkokapan-Ankara Operasyonu"nda tutuklu sayısı 645 oldu
Serik'te sağanak ve dolu tarım arazilerinde zarara yol açtı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milletinin fedakarlığı, cesareti ve azmi 'Çanakkale Ruhu'nu bizlere emanet etmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milletinin fedakarlığı, cesareti ve azmi 'Çanakkale Ruhu'nu bizlere emanet etmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için kurban bağışında bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakanı Luxon'u kabul edecek

Tokayev'den İstanbul'daki depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajı

Tokayev'den İstanbul'daki depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane'de vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane'de vatandaşlarla bir araya geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet