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Cumhurbaşkanı Erdoğan Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan birimlerin açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan birimlerin açılışını yaptı.

Filiz Kınık Öz, Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan birimlerin açılışını gerçekleştirdi Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu, Hazine Koğuşu ve Mecidiye Köşkü'nün açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, bugün Topkapı Sarayı'ndaki restorasyon çalışmalarının büyük kısmını bitirdiklerini söyledi.

Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nın tüm millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Kurdeleyi de bu muhabbet içerisinde, bu güzellikler içerisinde kesiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından eşi Emine Erdoğan ve Milli Saraylar Daire Başkanı Yasin Yıldız, Milli Saraylar Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sadettin Ökten, kurul üyeleri Prof. Dr. Murat Gül, Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu, Prof. Dr. Zeynep Gül Ünal ve Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu ile birlikte kurdele kesti.

Erdoğan, kurdeleyi kestikleri makasların, bugünün hatırası olarak kalacağını dile getirdi.

Kurdele kesiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, restorasyonu tamamlanan birimleri gezdi. Ziyaret sırasında Milli Saraylar Daire Başkanı Yasin Yıldız, restorasyonu tamamlanan birimlerle ilgili bilgi verdi.

Açılış törenine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Milli Saraylar Bilim Kurulu üyelerinin de aralarında yer aldığı çok sayıda davetli katıldı.

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