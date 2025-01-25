Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefimizi mutlaka gerçekleştireceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son haftalarda farklı vesilelerle ifade ettiğim gibi terörsüz Türkiye hedefimizi biz öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz. Temennimiz, bunun sükunet ve suhuletle halledilmesidir." dedi.
Van
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nur Tatar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Van 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
Bir kez daha Van'da bulunmaktan dolayı ayrı bir bahtiyarlık ve heyecan duyduğunu belirten Erdoğan, kongrenin Van, ülke, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.
AK Parti'nin Çanakkale, Çorum, Elazığ, Siirt, Tekirdağ ve Uşak il kongrelerinin de Van il kongresi ile eş zamanlı yapıldığını vurgulayan Erdoğan, konuşmasında diğer il kongrelerini canlı olarak takip eden partilileri de selamladı.
Parti teşkilatında görevi devredenlere emeklerinden dolayı teşekkür eden, görevi devralanlara muvaffakiyet dileyen Erdoğan, şunları söyledi:
"Unutmayınız bu teşkilatta görev değişikliği sebebiyle dışarda kalmak, dışlanmak, emekli olmak, köşesine çekilmek asla yoktur. Yolu bu teşkilattan geçen herkes, ömrü ve sağlığı el verdiği sürece oturduğu binada, ikamet ettiği mahallede, yaşadığı ilçede, ilde, bölgede velhasıl elinin ve sesinin ulaştığı her yerde AK Parti'nin temsilcisidir."
"Günü kurtarmaya değil, geleceğe odaklanıyoruz"
Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya Türküsü" şiirinden bir bölümü okuyan Erdoğan, "Bu büyük ve aynı nispette öksüz davaya ram olup eser ve hizmet yarışımızda yer alan arkadaşlarımızı her iki dünyadaki yoldaşlarımız olarak görüyor ve isimlerini kalbimizin en mutena köşesine nakşediyoruz." dedi.
Gönüller yaparak, kalpleri fethederek, insanların aklına ve yüreğine hitap ederek Van'daki çalışmaları yürüteceklerini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:
"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk, Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan tüm Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklayacağız. Etnik ayrımcılığa, taassuba, dil, kültür, köken, yaşam tarzı ayrımcılığına prim vermeyecek, milletimizin kamplaştırılmasına fırsat tanımayacağız. Şunu lütfen aklınızdan çıkarmayınız. Milletimizin yegane umudu olarak uzun ince bir yoldayız. Şu ana kadar yaptıklarımız elbette önemlidir ancak yeterli değildir. Biz, günü kurtarmaya değil, geleceğe odaklanıyoruz. Biz, çeyrek asırlık, yarım asırlık projeksiyonlarla hareket ediyoruz. Biz, ham hayallerin değil, yüzyıllardır özlemini çektiğimiz büyük hedeflerin peşinden koşuyoruz. Bin yıllık mirasın, yüzyıllık ufkun rehberliğinde süreçleri yönetiyoruz. Bütün teşkilatlarımızdan hem bizim yaptıklarımıza hem de kendilerine verilen görevlere bu geniş açıdan bakmalarını bekliyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Van 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 25, 2025
Türkiye'nin birlik ve beraberliği:
— Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk, Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklayacağız
— Etnik ayrımcılığa, taassuba, dil,… pic.twitter.com/uZx66SDcbm
"Kongremizi enerji yükleme vesilesi olarak da görüyoruz"
Muhalefet partileri gibi kabahati, eksiği, hatayı başkasında özellikle de millette arayan bir anlayışa sahip olmadıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Rakamları eğip bükmek, tabiri caizse kırk dereden su getirerek çeşitli analizler üretmek bize ve AK Parti'ye asla yakışmaz. Bizim hedefimiz, partimizin oy oranını yüzde 50'nin altına düşürmemektir. Bizim hedefimiz 81 vilayetimizin tamamında, 922 ilçemizin her birinde seçimlerde ipi göğüslemektir. Bizim hedefimiz, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bir yolunu bulup 85 milyonun gönlüne girmektir. Bu hedeflerin uzağında kalan her neticenin muhasebe ve murakabesini cesaretle yapmak boynumuzun borcudur. Bu anlayışla buraya dikkat edelim, 2014'te kazandığımız 18 büyükşehir, 30 il ve 592 ilçe belediyesinden 2019'da 15 büyükşehir, 24 il ve 535 ilçe belediyesine, 2024'te 12 büyükşehir, 12 il ve 356 ilçe belediyesine nasıl gelindiğini sorgulamazsak bir sonraki seçimde daha büyük sıkıntıyla karşılaşırız. Bunun için kongrelerimize yalnızca vitrin değişimi olarak bakmıyoruz. Her kongremizi aynı zamanda bir bayrak yarışı, bir nöbet değişimi, enerji ve heyecan yükleme vesilesi olarak da görüyoruz."
"Evlatlarımıza mutlu müreffeh ve güçlü bir Türkiye bırakacağız"
Yaptıkları kongrelerde geleceğe dair vizyonlarını milletle paylaştıklarını ve kendilerini sonraki seçimlere taşıyacak öncü kadroları belirlediklerini dile getiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Buna göre hedefimiz şöyledir, inşallah 2028'deki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin çok çok üzerinde oyla kazanacağız. Ardından da 2029 seçimlerinde büyükşehirin, illerin ve ilçelerin en az üçte ikisinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın eser ve hizmet belediyeciliği bayrağını dalgalandıracak şekilde hazırlıklarımızı yapacağız. Böylece Türkiye Yüzyılı'nın inşasında çok kritik bir eşiği daha aşacak, evlatlarımıza her açıdan mutlu müreffeh ve güçlü bir Türkiye bırakacağız. Bu hedefe giden yolun kilometre taşlarından biri elbette Van olacaktır. Van'da hak ve arzu ettiğimiz yere gelene kadar durmadan, dinlenmeden sahayı sürekli domine ederek, eskisinden daha koordineli, uyumlu, planlı, programlı bir çalışma ortaya koyacağız."
"Van'ın kalkınmasının Türkiye'nin kalkınması"
Van'da kapısı çalınmadık ev bırakmayacaklarına vurgu yapan Erdoğan, "Vanlı kardeşlerimizle istismarın diliyle değil, yine kardeşliğin, muhabbetin diliyle konuşacağız. Eserlerimizle, yatırımlarımızla, icraatlarımızla konuşacağız. Van teşkilatımızın bu doğrultuda gerçekleştireceği her faaliyetinde, her programında, atacağı her adımında daima yanlarında olacağız." diye konuştu.
Erdoğan, Van'ın tecrübesinin Türkiye'nin tecrübesi, Van'ın kalkınmasının Türkiye'nin kalkınması, Van'ın geleceğinin Türkiye'nin geleceği olduğunu aktararak, "'Özüm sözüme birdir, ben bu yurda bağlıyam' diyen Van, kendi tarihi ve asli misyonuna dönerek, bugün bölge şehirleri içerisinde ekonomisiyle, ticaretiyle, kültürel hayatıyla, üniversitesiyle bir yıldız gibi parlamaktadır. Bu huzur ve istikrar iklimini, bu huzur ve barış atmosferini ne pahasına olursa olsun sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
"Yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz"
Erdoğan, İpek Yolu'nun ana kavşaklarından olan Van'ı daha ileriye taşımak için ne gerekiyorsa yapacaklarının altını çizerek, "Heyecanımızı muhafaza ederek sorun çözme, hizmet üretme aşkımızı büyüterek yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye'nin son 22 yılında Van başta olmak üzere 81 vilayetimizin tamamında destansı yatırımlara, hizmetlere, projelere imza attık. Ülkemizi nereden alıp nereye getirdiğimizin en yakın şahidi bizatihi milletimizin kendisidir." diye konuştu.
Van'a yapılan yatırımların güncel değerinin 552 milyar lirayı geçtiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:
"Adalette 3,5 milyar lira, eğitimde 67 milyar lira, gençlik ve sporda 5 milyar lira, sosyal yardımlarda 141 milyar lira, sağlıkta 15 milyar lira, çevre ve şehircilikte 123 milyar lira, ayrıca 7 milyar lira tutarındaki yatırımlarımız devam ediyor. Ulaştırmada 76 milyar lira, tarım ve ormanda 51 milyar lira, sanayi ve teknolojide 6 milyar lira yatırım, 12 milyar lira destek olmak üzere toplam 18 milyar lira. Enerjide 44 milyar lira, kültür ve turizmde 2 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 7 milyar liralık eser, proje ve hizmeti şehrimize kazandırdık. 16 gençlik merkezi, bir stadyum ve 18 spor salonu olmak üzere toplam 84 spor tesisi inşa ettik."
Erdoğan, engellilere yönelik sosyal hizmet kampüsünün yapımına devam edildiğini belirterek, "Sağlıkta toplam 1683 yataklı 11 hastane ve ek binaları dahil 116 sağlık tesisini sizlerin hizmetine sunduk. 50 yataklı Gevaş ve 25 yataklı Bahçesaray devlet hastanelerinin inşaatlarını aralık ayında tamamladık. 800 yataklı Van Şehir Hastanesinin yapım ihalesini de önümüzdeki günlerde gerçekleştirmiş olacağız." bilgisini paylaştı.
"Van'da 10 millet bahçesi projemiz bulunuyor"
Van'da 10 millet bahçesi projesinden 7'sinin tamamlandığını vurgulayan Erdoğan, "Çaldıran ve Bahçesaray millet bahçelerimizin de projelendirme çalışmaları devam ediyor. Van-Hakkari güzergahında Güzelsu ile Başkale arasında hizmet verecek 3 bin 150 metre uzunluğundaki çift tüplü Güzeldere Tünelimizin Van-Hakkari yönündeki sağ tüpünü bitirerek hizmete açtık. Güzeldere Tüneli'nin tamamlanmasıyla 32 virajlar olarak bilinen ve kış aylarında ulaşımın güçlükle sağlandığı yol kesimini bypass ederek, yüksek bir standarda kavuşturduk. Böylece bu kesimdeki ulaşım süresini 40 dakikadan, 6 dakikaya düşürdük. Tünelimizin sol tüpünde de kaplama beton çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah sol tüpü de 2025 yılı Temmuz ayı içerisinde tamamlayacağız." şeklinde konuştu.
Erdoğan, Edremit'te başlayıp Van şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş yoluna bağlanacak 41 kilometre uzunluğundaki Van Çevre Yolu'nun da üç gidiş, üç geliş olarak inşa edildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Projemizle şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu rahatlatacağız. 2018 yılında Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi feribotlarını kullanıma alarak, her biri 50 vagon kapasiteli iki yeni feribotla günde 10 bin 500 ton yük taşıyarak, yük taşıma kapasitesini 7 kat artırdık. Eski feribotlarla 5 saat süren Tatvan-Van arasındaki seyir süresini 3,5 saate düşürdük. Tarım ve ormanda 5 baraj, 20 sulama tesisi, 142 taşkın koruma tesisi ve 5 hidroelektrik santral inşa ettik. Van-Erciş Organize Sanayi Bölgesi'nin 25 hektar alan büyüklüğündeki ikinci etabının proje aşamasındayız."
Erdoğan, Van'da teşviklerle tamamlanan 442 özel sektör projesi için 14 milyar lira yatırım gerçekleştirildiğine vurgu yaparak, "34 bin kişilik istihdam sağladık. Eski Van şehrinin ayağa kaldırılması için Ulu Cami, Kızıl Minareli Cami ve Hüsrev Paşa Hanı'nın restorasyonlarına devam ediyoruz. Muradiye, Erciş, Çaldıran ve İpekyolu bebek ve çocuk kütüphanelerini hizmete açtık. Allah ömür verirse bundan sonra da Van'a ve Vanlı kardeşlerimize aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
"Kirli siyaset karşısında tüm teşkilatlarımızın her daim uyanık olmalarını bekliyorum"
Kardeşlik hukukunu korudukça, dayanışma ruhunu güçlendirdikçe çok daha iyi yerlerde olacaklarına yürekten inandıklarını belirten Erdoğan, "İftira atarak, çamur atarak, karalayarak, mugalatayla, kayıkçı kavgalarıyla üzerimize gelenlere prim vermeyeceğiz. Bunlara boyun da eğmeyeceğiz. Bizi tahrik etmeye, hedeflerimizden koparmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceğiz. Bu oyunlar, bu kirli siyaset karşısında tüm teşkilatlarımızın, tüm arkadaşlarımızın her daim uyanık olmalarını bekliyorum." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Biliyorsunuz daha önce bizi kendi iç meselelerimizle oyalayarak kendi gündemlerini takip ettiler. Kimi zaman kimlik siyasetiyle, kimi zaman mezhep ve meşrep tahrikiyle aramıza tuğlası nefret ve husumet olan duvarları ördüler. Böylece Türkiye'ye epeyce vakit kaybettirdiler. Türkiye'nin kalkınma iradesini sekteye uğrattılar. Türkiye'yi bölgesel ve küresel gelişmelerin dışında tuttular. Sadece milletimin fertleri içinde değil, gönül ve kültür coğrafyamızdaki yüz milyonlarca kardeşimizle de aramızı açmaya kalktılar. Biz kaybettikçe onlar kazandı. Biz zayıfladıkça onlar güçlendi. Biz yarıştan koptukça onlar hızlandı. Bir daha aynı tecrübeleri bu ülkeye ve millete yaşatmamakta kararlıyız. İç tartışmalarla, iç kavgalarla Türkiye'nin vaktini ve enerjisini heba ettiler ama bu sefer emellerine ulaşamayacaklar."
"85 milyonu kardeşçe yaşatmanın, muhabbetle kucaklaştırmanın mücadelesini vereceğiz"
Terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "40 yıldır kanımızı emen terör belasından ülkemizi tamamen kurtardıktan sonra inşallah hedeflerimize koşar adımlarla gideceğiz. 85 milyonun arasına çekilen terör bariyeri yıkılınca, inşallah birbirimize daha sıkı sarılacak, daha sıkı kenetleneceğiz. Farklı siyasi partilerin bu konuda ortak hissiyatı paylaştığını görmekten açıkçası memnuniyet duyuyorum." dedi.
Erdoğan, operasyonlar sonucu terör örgütünde yaşanan kan kaybını ve Suriye'de gerçekleşen devrimle birlikte bölgede oluşan avantajlı iklimi, terör meselesinin ortadan kaldırılması için fırsat olarak gördüklerini belirterek, "Son haftalarda farklı vesilelerle ifade ettiğim gibi terörsüz Türkiye hedefimizi biz öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz. Temennimiz, bunun sükunet ve suhuletle halledilmesidir. Ama burada farklı hesaplar peşinde koşulursa biz zaten teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi çok daha kararlı şekilde devam ettiririz." ifadelerini kullandı.
Üzerlerinde büyük emanet taşıdıklarını belirten Erdoğan, 85 milyonun kendilerinden ne istediğini, beklediğini, talep ettiğini çok iyi bildiklerini söyledi.
Şimdiye kadar hep milletin çizdiği rotada siyaset yaptıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Milletimize mahcup olacak, milletimizi sıkıntıya sokacak, milletimiz karşısında başımızı öne eğecek hiçbir işe tevessül etmedik. Demokrasiden, hukuktan ve meşruiyet zemininden asla ayrılmadık. Güvenlik ve özgürlük dengesini gözeterek ne güvenlik için demokrasiyi feda ettik, ne de aksi bir duruma izin verdik. Bu çizgimizi inşallah bundan sonra da muhafaza edeceğiz. Biz bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni demeden 85 milyonu kardeşçe yaşatmanın, muhabbetle kucaklaştırmanın mücadelesini vereceğiz."
Erdoğan ayrıca, içinde bulunulan üç ayları ve yarın idrak edilecek Miraç Kandili'ni tebrik ederek, Van'da AK Parti'ye bugüne kadar emek veren partililere teşekkür etti.
Notlar
Kongrede, Kartalkaya'daki otel yangını nedeniyle müzik yayını yapılmadı, hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.
Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla donatılan salonda, "Kardeşliğin teminatı da barışın umudu da sensin Erdoğan", "Vanlıyız, şanlıyız Reisimizin yanındayız" ve "Dünyada Van ahirette iman, Allah'ına kurban Recep Tayyip Erdoğan" ve "Başımız sağ olsun Bolu" pankartları yer aldı. Kongrede, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Erdoğan'ın konuşması, Van il kongresiyle eş zamanlı yapılan AK Parti'nin Çanakkale, Çorum, Elazığ, Siirt, Tekirdağ ve Uşak il kongrelerinde de canlı yayınlandı.
AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan ile olan bir fotoğrafını armağan etti.
Kongreye, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Fatma Betül Sayan Kaya, Vedat Demiröz, milletvekilleri ve partililer katldı.
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